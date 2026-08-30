Сусленков — о первом поражении Итаумы: вундеркинд развалился за две минуты

Российский супертяжеловес Артём Сусленков прокомментировал поражение британца Мозеса Итаумы в поединке с хорватом Филипом Хрговичем, состоявшемся в ночь с 29 на 30 августа в Лондоне (Великобритания).

«Итаума — переоценённый «будущий король», которого задушил обычный ветеран. Все шесть раундов он бил в воздух, а когда Хргович перестал боксировать и просто начал давить — британский «вундеркинд» развалился за две минуты. Молодость без выносливости — это просто красивый спарринг. 21 год… «Второй Тайсон»… Говорили они. Тайсон бы не сдох в девятом раунде.

Хргович, которого все списали со счетов и записали в «мешок для Итаумы», забрал титул и теперь может смеяться в лицо всем, кто в него не верил. Пока «будущее бокса» лежало в больнице, «прошлое» увезло пояс домой в Хорватию», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.