15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сусленков — о первом поражении Итаумы: вундеркинд развалился за две минуты

Сусленков — о первом поражении Итаумы: вундеркинд развалился за две минуты
Комментарии

Российский супертяжеловес Артём Сусленков прокомментировал поражение британца Мозеса Итаумы в поединке с хорватом Филипом Хрговичем, состоявшемся в ночь с 29 на 30 августа в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мозес Итаума — Филип Хргович (W)
30 августа 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Мозес Итаума
Окончено
TKO
Филип Хргович

«Итаума — переоценённый «будущий король», которого задушил обычный ветеран. Все шесть раундов он бил в воздух, а когда Хргович перестал боксировать и просто начал давить — британский «вундеркинд» развалился за две минуты. Молодость без выносливости — это просто красивый спарринг. 21 год… «Второй Тайсон»… Говорили они. Тайсон бы не сдох в девятом раунде.

Хргович, которого все списали со счетов и записали в «мешок для Итаумы», забрал титул и теперь может смеяться в лицо всем, кто в него не верил. Пока «будущее бокса» лежало в больнице, «прошлое» увезло пояс домой в Хорватию», — сказал Сусленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Материалы по теме
Тони Беллью прокомментировал поражение Итаумы в бою с Хрговичем
Комментарии