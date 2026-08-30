Менеджер — о поражении Умара Нурмагомедова: соперники изучают стиль кавказской школы

Менеджер Георгий Дзгоев прокомментировал поражение россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Мне кажется, здесь в очередной раз сработало золотое правило единоборств: нельзя заглядывать за спину соперника. Я не могу утверждать, что сам Умар недооценил Сонг Ядонга, мы этого не знаем. Но вся атмосфера вокруг боя была именно такой. Сонгу практически не давали шансов, обсуждали дальнейшие перспективы Умара, его возвращение к титульной гонке. А перед ним, между прочим, стоял боец топ-10 UFC. Уже сам этот факт говорит об уровне человека.

Есть и ещё один интересный момент. Мне кажется, соперники всё лучше начинают изучать стиль бойцов дагестанской и в целом кавказской школы. Если раньше многие выходили против этой борьбы практически с ощущением обречённости, то сейчас под неё все тщательнее готовятся, ищут ключи и, главное, начинают верить, что этих ребят тоже можно побеждать. Поэтому результат для меня сенсационный, но точно не случайный. Сонг ещё раз напомнил простую вещь: нельзя смотреть за спину соперника, особенно когда этот соперник входит в десятку лучших бойцов UFC и дерётся дома.

Ну и, конечно, хочется поддержать Умара. Он наш соотечественник, большой спортсмен и по-прежнему один из сильнейших бойцов своего дивизиона. Поражения являются частью большого спорта. Желаю ему правильно сделать выводы, вернуться ещё сильнее и снова включиться в чемпионскую гонку. Уверен, впереди у него ещё много больших боёв», — сказал Дзгоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.