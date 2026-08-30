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Итауму выписали из больницы после досрочного поражения от Хрговича

Итауму выписали из больницы после досрочного поражения от Хрговича
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Британский боксёр супертяжёлого веса Мозес Итаума выписан из больницы после поединка с хорватом Филипом Хрговичем, состоявшегося в ночь с 29 на 30 августа в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщила пресс-служба промоушена Queensberry Promotiions.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мозес Итаума — Филип Хргович (W)
30 августа 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Мозес Итаума
Окончено
TKO
Филип Хргович

Напомним, Итаума сражался за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF и проиграл техническим нокаутом в девятом раунде. Отметим, что британец лидировал на карточках всех троих судей на момент остановки. После боя Итаума не смог самостоятельно покинуть ринг, его унесли на носилках.

Ранее бывший чемпион мира британец Тони Беллью прокомментировал первое поражение Итаумы.

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