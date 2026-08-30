Кормье подробно высказался о поступке Усмана Нурмагомедова после поражения Умара

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему с пониманием отнёсся к поступку Усмана Нурмагомедова, который сразу после поражения своего брата Умара Нурмагомедова от Сонг Ядонга выбежал на октагон турнира UFC в Шанхае.

«Если есть человек, за которого ты особенно сильно переживаешь и к которому хочешь броситься в такой момент, то это твой брат. Именно родной брат по крови, а не близкий друг, не двоюродный брат и не другой родственник. Это его родной брат. Поэтому он запрыгнул в октагон, хотя так делать нельзя. Но если и существует момент, когда человек действует на эмоциях, то, казалось бы, это именно он.

Причина, по которой людям не разрешают запрыгивать в октагон, связана с тем, что уже происходили подобные ситуации. Хабиб и Конор Макгрегор и всё остальное. Невозможно контролировать происходящее, когда ситуация выходит из-под контроля, поэтому Усман не должен был так поступать. Но я всё же склонен отнестись к нему снисходительно, потому что ты видишь, как твоего брата так жёстко вырубают. При этом он не первый брат, который видит поражение своего родственника. Очевидно, ему нужно научиться лучше контролировать свои эмоции, если такое когда-нибудь повторится», — приводит слова Кормье портал MMA Mania.