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«Поздравляю, чемпион. Наслаждайся». Умар Нурмагомедов оставил комментарий Сонг Ядонгу

«Поздравляю, чемпион. Наслаждайся». Умар Нурмагомедов оставил комментарий Сонг Ядонгу
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов ответил на комментарий Сонг Ядонгу, которому проиграл на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Китаец опубликовал три эмодзи в виде рук, сложенных вместе, под обращением Умара к своим болельщикам.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Поздравляю, чемпион. Наслаждайся», — отвел Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Ядонга завершился победой китайского бойца нокаутом во втором раунде.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.

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