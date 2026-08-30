«Поздравляю, чемпион. Наслаждайся». Умар Нурмагомедов оставил комментарий Сонг Ядонгу

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов ответил на комментарий Сонг Ядонгу, которому проиграл на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае. Китаец опубликовал три эмодзи в виде рук, сложенных вместе, под обращением Умара к своим болельщикам.

«Поздравляю, чемпион. Наслаждайся», — отвел Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Ядонга завершился победой китайского бойца нокаутом во втором раунде.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.