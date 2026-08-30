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Деметриус Джонсон разобрал нокаут в бою Нурмагомедов — Ядонг

Деметриус Джонсон разобрал нокаут в бою Нурмагомедов — Ядонг
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Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон прокомментировал эпизод с нокаутом российского бойца Умара Нурмагомедова в поединке против китайца Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Это очень-очень неприятная позиция [для Умара], потому что ты отворачиваешься, не имея ни малейшего представления, что происходит, а потом в тебя что-то врезается и твоё тело просто отключается», — сказал Джонсон в видео на YouTube-канале Mighty.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и два поражения.

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