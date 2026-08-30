Шон О’Мэлли заявил, что Сонг Ядонг может стать угрозой для Мераба Двалишвили в будущем

Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли заявил, что китайский боец Сонг Ядонг, нокаутировавший Умара Нурмагомедова на турнире UFC 286, может стать серьёзной проблемой для Мераба Двалишвили в будущем.

«Я уже пару лет говорю, что Сонг Ядонг — проблема для Мераба. Если Мераб завоюет титул… Сонг Ядонг против Мераба», — приводит слова О’Мэлли на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, изначально Нурмагомедов должен был выступить на UFC Абу-Даби в июле, но его соперник Дэвид Мартинес снялся из-за травмы, после чего UFC решила перенести бой Нурмагомедова в шанхайский кард.