15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О’Мэлли заявил, что Сонг Ядонг может стать угрозой для Мераба Двалишвили в будущем

Шон О’Мэлли заявил, что Сонг Ядонг может стать угрозой для Мераба Двалишвили в будущем
Комментарии

Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли заявил, что китайский боец Сонг Ядонг, нокаутировавший Умара Нурмагомедова на турнире UFC 286, может стать серьёзной проблемой для Мераба Двалишвили в будущем.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Я уже пару лет говорю, что Сонг Ядонг — проблема для Мераба. Если Мераб завоюет титул… Сонг Ядонг против Мераба», — приводит слова О’Мэлли на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, изначально Нурмагомедов должен был выступить на UFC Абу-Даби в июле, но его соперник Дэвид Мартинес снялся из-за травмы, после чего UFC решила перенести бой Нурмагомедова в шанхайский кард.

Материалы по теме
Деметриус Джонсон разобрал нокаут в бою Нурмагомедов — Ядонг
Комментарии