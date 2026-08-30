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Филип Хргович прокомментировал победу над Мозесом Итаумой в титульном поединке IBF

Филип Хргович прокомментировал победу над Мозесом Итаумой в титульном поединке IBF
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Чемпион IBF в тяжёлом весе Филип Хргович прокомментировал победу над Мозесом Итаумой в титульном поединке в Лондоне, Англия. Бой завершился в девятом раунде победой хорвата нокаутом. Угол Итаумы выбросил полотенце, сигнализировав, что британец не сможет продолжить поединок.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мозес Итаума — Филип Хргович (W)
30 августа 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Мозес Итаума
Окончено
TKO
Филип Хргович

«Я проигрывал каждый раунд, меня переигрывали. Не знаю, откуда взялась эта энергия. Он лучший из тех, с кем мне доводилось выходить на ринг, но ему не хватает опыта. Он выдохся», — приводит слова Хрговича denrafael в социальной сети Х.

Хргович в последний раз выходил на ринг 16 августа 2025 года, когда судейским решением победил Дэвида Аделейе. Хорват идёт на серии из четырёх побед после поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году. Рекорд Филипа — 21-1.

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Комментарии
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