Филип Хргович прокомментировал победу над Мозесом Итаумой в титульном поединке IBF

Чемпион IBF в тяжёлом весе Филип Хргович прокомментировал победу над Мозесом Итаумой в титульном поединке в Лондоне, Англия. Бой завершился в девятом раунде победой хорвата нокаутом. Угол Итаумы выбросил полотенце, сигнализировав, что британец не сможет продолжить поединок.

«Я проигрывал каждый раунд, меня переигрывали. Не знаю, откуда взялась эта энергия. Он лучший из тех, с кем мне доводилось выходить на ринг, но ему не хватает опыта. Он выдохся», — приводит слова Хрговича denrafael в социальной сети Х.

Хргович в последний раз выходил на ринг 16 августа 2025 года, когда судейским решением победил Дэвида Аделейе. Хорват идёт на серии из четырёх побед после поражения от Даниэля Дюбуа в 2024 году. Рекорд Филипа — 21-1.