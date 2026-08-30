«Просто разорвёт». Экс-чемпион АСА Гончаров назвал фаворита в бою Евлоева с Волкановски

Бывший чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров назвал фаворита в предстоящем титульном бою UFC в полулёгком весе между россиянином Мовсаром Евлоевым и действующим чемпионом Александром Волкановски. Поединок Евлоева с Волкановски состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Евлоев его просто разорвёт. Как он подрался с ударником Лероном Мёрфи, который отправлял всех спать и сбивал с ног в своём дивизионе. Нужно ли переводить Волкановски? Надо идти, бить его как Мёрфи. Там всё получалось. Бой в Абу-Даби – тогда всё в порядке. Для меня фаворит – Евлоев. Парень идёт к своему чемпионству. Вряд ли крепкий и матёрый ветеран сможет остановить Мовсара», – приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Для Евлоева это будет первый титульный бой в UFC. Если россиянин победит, он завоюет чемпионский пояс и сохранит идеальный профессиональный рекорд. В своей профессиональной карьере Мовсар одержал 20 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он выступает с 2019 года, где записал на свой счёт 10 побед.