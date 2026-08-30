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Шлеменко поддержал Умара Нурмагомедова после нокаута в бою с Ядонгом

Шлеменко поддержал Умара Нурмагомедова после нокаута в бою с Ядонгом
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Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался о поражении россиянина Умара Нурмагомедова от китайского бойца Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Не знаю, нужна ли моя поддержка Умару, но хотелось бы по-человечески его поддержать. Это его первое поражение нокаутом. Сейчас у него будет непростая жизнь. Любые поражения – это сложно. Это поражение не только Умара, оно пройдёт по всем Нурмагомедовым. Есть много недоброжелателей, которые этого дождались. Но, мне кажется, Нурмагомедовы справятся. В следующем бою увидим», — сказал Шлеменко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова.

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