Менеджер Умара Нурмагомедова поддержал бойца после поражения нокаутом в бою с Ядонгом

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, высказался о поражении спортсмена нокаутом от китайца Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

«Всё нормально, такое бывает в этом спорте. Главное не останавливаться и идти дальше! Дальше за новыми победами! Умар Нурмагомедов, для нас ты всегда чемпион!» — написал Магомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, изначально Нурмагомедов должен был выступить на UFC Абу-Даби в июле, но его соперник мексиканец Дэвид Мартинес снялся из-за травмы, после чего UFC решила перенести бой Усмана Нурмагомедова в шанхайский кард.