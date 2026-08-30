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Менеджер Умара Нурмагомедова поддержал бойца после поражения нокаутом в бою с Ядонгом

Менеджер Умара Нурмагомедова поддержал бойца после поражения нокаутом в бою с Ядонгом
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Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, высказался о поражении спортсмена нокаутом от китайца Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Всё нормально, такое бывает в этом спорте. Главное не останавливаться и идти дальше! Дальше за новыми победами! Умар Нурмагомедов, для нас ты всегда чемпион!» — написал Магомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, изначально Нурмагомедов должен был выступить на UFC Абу-Даби в июле, но его соперник мексиканец Дэвид Мартинес снялся из-за травмы, после чего UFC решила перенести бой Усмана Нурмагомедова в шанхайский кард.

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