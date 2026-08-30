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Мозес Итаума впервые прокомментировал поражение от Филипа Хрговича

Мозес Итаума впервые прокомментировал поражение от Филипа Хрговича
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21-летний британский боксёр-профессионал словацко-нигерийского происхождения Мозес Итаума впервые высказался о поражении нокаутом от 34-летнего хорватского тяжеловеса Филипа Хрговича. Бой состоялся в ночь с 29 на 30 августа в Лондоне, на кону стоял титул временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Мозес Итаума — Филип Хргович (W)
30 августа 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Мозес Итаума
Окончено
TKO
Филип Хргович

«Вчера был не мой вечер. Мы попытались совершить нечто великое, но уступили более опытному сопернику. Хочу поздравить Филипа Хрговича с победой. Хотя мне не удалось добиться желаемого результата, я считаю, что получил ценный опыт, который возьму с собой в следующие бои. Хочу поблагодарить болельщиков на арене и за её пределами. Благодаря вам этот вечер стал ещё более особенным и захватывающим, чем я ожидал. Это был чертовски хороший бой. Да благословит вас бог. Берегите себя, и я вернусь», — приводит слова Итаумы Tunnel Culture в социальной сети.

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