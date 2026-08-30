Абдель-Азиз рассказал о разговоре с Умаром Нурмагомедовым после поражения бойца на UFC 286

Менеджер UFC Али Абдель-Азиз поделился разговором с россиянином Умаром Нурмагомедовым после поражения от Сонг Ядонга на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, заявив, что боец сохраняет спокойствие и благодарность.

«Сегодня я говорил с Умаром, и он сказал: «Я в порядке, брат. Слава Аллаху за всё. Можешь ли ты представить детей в Газе, которые потеряли руки или ноги? Подумай, что они чувствуют». Это показывает, что это за человек. Интересно, что люди больше сосредоточены на поражении Умара, чем на победе его соперника. Столько ненависти, но это не проблема, потому что любви вокруг Умара больше. И для всех тех людей, которые празднуют его неудачу, — у меня очень хорошая память. Слава Аллаху за всё. Аллах — лучший из планирующих», — приводит слова Абдель-Азиза Kimura в социальной сети Х.