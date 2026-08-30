Магомедрасул Гасанов проиграл Брендану Аллену на турнире ACBJJ 22

Американец Брендан Аллен одержал победу в поединке по правилам грэпплинга с бывшим чемпионом ACA, а ныне бойцом UFC россиянином Магомедрасулом Гасановым на турнире ACBJJ 22, который прошёл в Стамбуле, Турция. Аллен завершил встречу скручиванием пятки.

Для американца эта победа стала второй в лиге. Ранее Аллен одолел Рамазана Курамагомедова.

Магомедрасулу Гасанову 31 год. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го по 2026-й выступал в ACA, где становился чемпионом в среднем весе (до 84 кг). Теперь на его счету 23 победы и три поражения.

Брендану Аллену 30 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC.