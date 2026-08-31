Хорхе Масвидаль назвал величайшего полулегковеса в истории UFC

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль заявил, что Жозе Альдо является величайшим полулегковесом в истории, и выразил мнение, что бразилец на пике формы победил бы и Александра Волкановски, и Макса Холлоуэя.

«Я считаю величайшим полулегковесом Жозе Альдо. Не думаю, что кто-то сможет превзойти Жозе. То, чего он добился в WEC, а затем в UFC, те его ранние поединки в полулёгком весе — не думаю, что кто-то превзойдёт это. Он был просто невероятен. Он был очень атлетичен, понимал каждую позицию, владел атакующей и защитной борьбой, у него были потрясающее джиу-джитсу и потрясающая ударка. Думаю, у него была лучшая защита от борьбы в истории. Считаю, что Жозе — лучший из лучших. На пике формы он побил бы и Волка, и Макса», — приводит слова Масвидаля UFC on Paramount в социальной сети Х.