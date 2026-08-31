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Магомедшарипов прокомментировал победу над Юссефом Залалом на ACBJJ 22

Магомедшарипов прокомментировал победу над Юссефом Залалом на ACBJJ 22
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Бывший боец UFC, выступавший в полулёгком весе, россиянин Забит Магомедшарипов, одержавший победу над Юссефом Залалом в главном поединке турнира ACBJJ 22 в Стамбуле, Турция, обратился к болельщикам после боя.

«Приветствую всех. Очень рад, что у меня получилось обрадовать вас. Конечно, Залал – очень сильный и тяжёлый соперник, спасибо ему. Заур, думаю, через восемь лет мне ещё раз надо будет вернуться, как думаешь, ха-ха? Спасибо большое всем! Я очень рад, что вернулся, сделал здесь схватку. Через два-три месяца ещё раз выиграть хочу и за пояс побороться, если получится. Я рад здесь принимать участие. ACBJJ, от души! Баркалла», — сказал Магомедшарипов после боя.

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