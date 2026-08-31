Белал Мухаммад победил Керима Энгизека сабмишеном в соглавном бою ACBJJ 22

30 августа в Стамбуле, Турция, состоялся турнир ACBJJ 22. В соглавном бою встретились бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад и турецкий боец Oktagon MMA Керим Энгизек. Мухаммад одержал победу сабмишеном в схватке по правилам грэпплинга. Для Мухаммада эта схватка стала первой в лиге.

Отметим, что Мухаммад проиграл три последних поединка в UFC, каждый раз уступив единогласным решением судей. Ранее Белал владел титулом в 2024 году, но затем уступил его Джеку Делла Маддалене.

В главном бою вчера россиянин Забит Магомедшарипов единогласным решением судей одолел марокканца Юссефа Залала.