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Белал Мухаммад победил Керима Энгизека сабмишеном в соглавном бою ACBJJ 22

Белал Мухаммад победил Керима Энгизека сабмишеном в соглавном бою ACBJJ 22
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30 августа в Стамбуле, Турция, состоялся турнир ACBJJ 22. В соглавном бою встретились бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад и турецкий боец Oktagon MMA Керим Энгизек. Мухаммад одержал победу сабмишеном в схватке по правилам грэпплинга. Для Мухаммада эта схватка стала первой в лиге.

Отметим, что Мухаммад проиграл три последних поединка в UFC, каждый раз уступив единогласным решением судей. Ранее Белал владел титулом в 2024 году, но затем уступил его Джеку Делла Маддалене.

В главном бою вчера россиянин Забит Магомедшарипов единогласным решением судей одолел марокканца Юссефа Залала.

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