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Мухаммад Мокаев стал чемпионом лиги ACBJJ, победив Мориса Болеяна решением судей

Мухаммад Мокаев стал чемпионом лиги ACBJJ, победив Мориса Болеяна решением судей
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30 августа в Стамбуле, Турция, состоялся турнир ACBJJ 22. Одним из событий вечера стала схватка по правилам джиу-джитсу, в которой 26-летний чемпион Brave CF в наилегчайшем весе британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал победу единогласным решением судей над армянским бойцом Морисом Болеяном.

Схватка проходила с большим количеством борьбы в партере — каждый из соперников искал возможность завершить бой досрочно. В концевке Мокаев перехватил инициативу.

Мокаеву 26 лет. В профессиональном рекорде бойца из Великобритании 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профессионала Мокаев дебютировал в августе 2020 года. В грэпплинге он дважды становился чемпионом Великобритании по версии ADCC в промежуточной продвинутой категории.

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