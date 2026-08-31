15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад Мокаев высказался о своей победе на ACBJJ 22, упомянув UFC

Мухаммад Мокаев высказался о своей победе на ACBJJ 22, упомянув UFC
Комментарии

26-летний непобеждённый чемпион Brave CF в наилегчайшем весе британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался о своей победе над армянским бойцом Морисом Болеяном на турнире ACBJJ 22 в Стамбуле.

«UFC не позволили трём своим топовым бойцам встретиться со мной сегодня, но, ребят, теперь вы знаете, что я лучший в наилегчайшем весе. Я готов встретиться с любым бойцом в 57 кг в мире», — сказал Мокаев после боя.

Мокаеву 26 лет. В профессиональном рекорде бойца из Великобритании 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профессионала Мокаев дебютировал в августе 2020 года. В грэпплинге он дважды становился чемпионом Великобритании по версии ADCC в промежуточной продвинутой категории.

Материалы по теме
Мухаммад Мокаев стал чемпионом лиги ACBJJ, победив Мориса Болеяна решением судей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА