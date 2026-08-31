Мухаммад Мокаев высказался о своей победе на ACBJJ 22, упомянув UFC

26-летний непобеждённый чемпион Brave CF в наилегчайшем весе британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался о своей победе над армянским бойцом Морисом Болеяном на турнире ACBJJ 22 в Стамбуле.

«UFC не позволили трём своим топовым бойцам встретиться со мной сегодня, но, ребят, теперь вы знаете, что я лучший в наилегчайшем весе. Я готов встретиться с любым бойцом в 57 кг в мире», — сказал Мокаев после боя.

Мокаеву 26 лет. В профессиональном рекорде бойца из Великобритании 17 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. В качестве профессионала Мокаев дебютировал в августе 2020 года. В грэпплинге он дважды становился чемпионом Великобритании по версии ADCC в промежуточной продвинутой категории.