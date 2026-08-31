«Никто не согласится на этот бой». Хукер — о дебюте Усмана Нурмагомедова в UFC

Девятый номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер считает, что он будет тем, кто пригласит россиянина чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова в UFC, поскольку никто другой не хочет идти на такой риск.

«Это то же самое, что и когда я дрался с Чендлером, то же самое и с Парнассом. То же самое произойдёт и с Усманом. Больше никто не согласится на этот бой. Как вы думаете, Илия Топурия пойдёт на такой риск, сражаясь с нерейтинговым бойцом, не входящим в UFC? Никто из других парней в дивизионе не хочет рисковать. Поэтому они позвонили Дэну Хукеру, предложили ему немного денег за риск, и он пригласил этих парней в высшую лигу», — приводит слова Хукера аккаунт FightLuck в соцсети X со ссылкой на Submission Radio.

Усман является действующим чемпионом PFL в лёгком весе с рекордом 22-0. В июле он защитил титул, нокаутировав Арчи Колгана в первом раунде на турнире PFL New York, после чего стал свободным агентом. Президент UFC Дана Уайт уже подтвердил заинтересованность организации в подписании бойца.