Шон Стрикленд объяснил, почему женщины не должны иметь право голоса

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд сделал заявление о женщинах, объяснив, почему считает, что они не должны иметь право голоса.

«Я не говорю, что женщины глупы. Я думаю, что самый высокий IQ сейчас у женщин. Женщины слишком сострадательны, чтобы управлять функционирующим обществом. Женщины никогда не смирятся с тем, что на этой планете полно чертовски плохих людей, им нельзя помочь. Единственный путь для них — либо казнь, либо пожизненное заключение. По какой-то причине женщины просто не могут понять эту концепцию», — приводит слова Стрикленда Championship Rounds со ссылкой на видеообращение бойца.

Стрикленд является действующим чемпионом UFC в среднем весе. В мае на UFC 328 он победил Хамзата Чимаева и завоевал титул. В активе американского бойца 31 победа и семь поражений.