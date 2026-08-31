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«Я и так ****** какой толстый». Пимблетт рассказал о намерении выступать супертяжёлом весе

«Я и так ****** какой толстый». Пимблетт рассказал о намерении выступать супертяжёлом весе
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, что хочет драться в супертяжёлом весе после того, как съел три чизкейка, пиццу и куриные крылышки.

«Я и так ****** какой толстый… Мне бы не пришлось сбрасывать вес, чтобы участвовать в боях», — приводит слова Пимблетта Happy Panch в социальной сети Х со ссылкой на видео.

Ранее Пимблетт признался, что после завершения карьеры в смешанных единоборствах его вес может значительно увеличиться из-за любви к еде.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации восемь побед и одно поражение.

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