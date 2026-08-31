Деметриус Джонсон назвал ошибку Умара Нурмагомедова в бою с Ядонгом

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон прокомментировал поражение россиянина Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Одну вещь Умар не делал, и это удары ногами в корпус. Умар вообще не выбрасывал удары ногами в корпус. Я не понимаю, почему он этого не делал, потому что единственное, о чём вам, левше, нужно переживать в бою с правшой, когда вы бьёте ногой, это тейкдаун. Но… Умар лучше в борьбе и грэпплинге. Так что это было бы хорошее оружие», — сказал Джонсон на своём YouTube-канале.

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