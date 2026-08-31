Дмитрий Кудряшов оценил шансы Каллума Смита в поединке с Биволом

Россиянин Дмитрий Кудряшов прокомментировал анонс поединка за титулы WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом, который состоится 12 декабря в Екатеринбурге.

«Это конкурентный бой на самом деле. Биволу не будет так просто, как Бетербиеву. Стили делают бои. Расслабляться Диме не стоит. Смит может уступать любому сопернику в тех или иных данных, но у парня есть характер. Он не сломается, столкнувшись с проблемами, поэтому Биволу предстоит тяжёлый бой с сильным соперником», – приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.