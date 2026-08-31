Камил Гаджиев прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова от Ядонга

Камил Гаджиев прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«Свой прогноз я начал с того, что Умара ждёт невероятно тяжёлый бой. В этом я был уверен на 100%. Во-первых, Сонг Ядонг спортсмен очень опытный, и, что важно, это спортсмен, у которого в отношении Умара Нурмагомедова стилистически нет слабых мест.

Что я имел в виду. Умар с базой тайского бокса и при этом неплохо борется. Не прям топ, но неплохо. Сонг Ядонг хорошо работает в стойке, и все эти фишки Умара из тайского бокса Сонг Ядонга не пугают. И когда с бойцами, которые в стойке сильно ориентируются, причислим к ним Умара Нурмагомедова, Шару Буллета или Сергея Павловича… Когда эти парни встречаются с теми, кто их не боится, не зажимается, у них могут возникать проблемы. Именно об этом я говорил, когда предвосхищал тяжёлый бой для Умара. По сути, так и получилось. Повторюсь, мой прогноз оказался неверным. Я думал, что до решения дело дойдёт», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.