Гаджиев отреагировал на столкновение Усмана Нурмагомедова и Сонг Ядонга в Шанхае

Российский промоутер Камил Гаджиев отреагировал на инцидент с соотечественником Усманом Нурмагомедовым, выбежавшим в клетку на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай) после поражения брата Умара в поединке с китайцем Сонг Ядонгом.

«Я это впервые в соцсетях увидел, просмотрел этот эпизод достаточно внимательно. Во-первых, давайте Усмана строго не судить. То есть его брат в этот момент лежит в нокауте. Без претензий к Сонг Ядонгу, он добивает, пока не остановит рефери. Видит он, не видит, в пылу борьбы ты не всегда увидишь, что соперник добит, и нужно действовать надёжно.

Потом он на эмоциях начинает бегать по кругу, то есть он, в принципе, ничего плохого не имел в виду. В целом как и Усман. Он рефлекторно бросился туда, потому что Сонг Ядонг бежит снова на Умара, ты чуть-чуть… не то чтобы в панике, но перевозбуждён. Есть момент, многие говорят, он его ударил навстречу. Удара там всё-таки нет. Не то чтобы сидит Камил Гаджиев, адвокат всех дагестанцев, но по факту давайте, кто смотрел этот эпизод. Он его как бы притормаживает, а потом рефлекторно с разворота кидает локоть с разворота, но если мы внимательно посмотрим, то Усман себя остановил», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.