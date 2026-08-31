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«Таких 250 в мире». Пётр Ян рассказал, как продал машину Усману Нурмагомедову

«Таких 250 в мире». Пётр Ян рассказал, как продал машину Усману Нурмагомедову
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Двукратный чемпион UFC россиянин Пётр Ян рассказал, как продал автомобиль BMW X5M Competition соотечественнику Усману Нурмагомедову.

«У меня, кстати, эту машину купил брат Хабиба Нурмагомедова. X5 Усман купил. Этих машин в России было всего 12 штук. Их всего выпустили 250 в мире, и в России 12 машин была квота, именно на этот цвет.

Я даже когда покупал эту машину, мы приехали в автосалон, её уже предзаказал человек. И хозяин автосалона, когда ребята знакомые сказали, что такой-то парень, спортсмен, приедет купить машину, ему понравился этот автомобиль, сказал: «Если он сам приедет, то я отдам ему эту машину». И мне сделали скидку», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу KICKDOWN.

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