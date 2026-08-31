«Таких 250 в мире». Пётр Ян рассказал, как продал машину Усману Нурмагомедову

Двукратный чемпион UFC россиянин Пётр Ян рассказал, как продал автомобиль BMW X5M Competition соотечественнику Усману Нурмагомедову.

«У меня, кстати, эту машину купил брат Хабиба Нурмагомедова. X5 Усман купил. Этих машин в России было всего 12 штук. Их всего выпустили 250 в мире, и в России 12 машин была квота, именно на этот цвет.

Я даже когда покупал эту машину, мы приехали в автосалон, её уже предзаказал человек. И хозяин автосалона, когда ребята знакомые сказали, что такой-то парень, спортсмен, приедет купить машину, ему понравился этот автомобиль, сказал: «Если он сам приедет, то я отдам ему эту машину». И мне сделали скидку», — сказал Ян в интервью YouTube-каналу KICKDOWN.