Мурат Гассиев высказался о своём отношении к возможному бою с Чисорой

Обладатель титула WBA в супертяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев высказался о возможном поединке с британским ветераном Дереком Чисорой.

«Сейчас у меня нет никакой информации о моём следующем бое. Переговоры идут, есть разные варианты и соперники. Сейчас я отдыхаю и полностью отошёл от бокса. Как только появится что-то конкретное, я сразу же начну тренироваться.

Бой с Чисорой? Всё возможно, если это имеет смысл для моей карьеры и моя команда поддержит это. Почему нет? Дерек остаётся опасным, несмотря на множество боёв, на ринге с ним всегда происходит что-то интересное», — приводит слова Гассиева издание BoxingScene.

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