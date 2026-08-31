Владимир Минеев обратился к Умару Нурмагомедову после второго поражения в UFC

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев прокомментировал поражение соотечественника Умара Нурмагомедова в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае (Китай).

«У меня тоже, к сожалению, были тяжёлые поражения. Возвращаться после них сложно. Особенно когда на тебя давит фамилия, возложены тяжелые обязательства и груз ответственности. Хочу пожелать Умару восстановления, психологической стабилизации и успешного возвращения. Поражение слабого делает слабее, а сильного сильнее», — приводит слова Минеева издание MMA.Metaratings.ru.

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