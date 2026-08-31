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Забит Магомедшарипов заявил о готовности побороться за пояс ACBJJ

Забит Магомедшарипов заявил о готовности побороться за пояс ACBJJ
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Бывший боец UFC россиянин Забит Магомедшарипов заявил о готовности провести схватку за пояс ACBJJ, принадлежащий американцу мексиканского происхождения Раулю Росасу.

«Будем дальше выступать, чтобы забрать пояс у мексиканца, так что будем готовиться. В дивизионе до 70 кг хочу стать чемпионом. Я должен забрать пояс. У меня есть пояс ACB, теперь надо забрать пояс ACB JJ. Постараюсь это сделать. Думаю, следующую схватку за пояс поборюсь», – сказал Магомедшарипов на пресс-конференции.

Напомним, Магомедшарипов выступил на минувшем турнире ACBJJ 22 в Стамбуле, Турция, победив единогласным судейским решением марокканца Юссефа Залала.

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