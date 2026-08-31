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Хамзат Чимаев заявил о готовности выйти в октагон. Он назвал, с кем хочет подраться

Хамзат Чимаев заявил о готовности выйти в октагон. Он назвал, с кем хочет подраться
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев обратился к ведущим бойцам дивизиона, дав понять, что готов к возвращению в октагон.

«Я готов. Дайте мне знать, когда будете готовы вы. [Шон] Стрикленд, Дрикус [дю Плесси], Нассурдин [Имавов], Кайо [Борральо]», — написал Чимаев в своём аккаунте в социальной сети Х.

Чимаев потерял титул чемпиона UFC в среднем весе в мае на UFC 328, уступив Стрикленду раздельным решением судей. После поражения он не выходил в октагон. В июне Чимаев провёл борцовский поединок против Диллона Дэниса на турнире RAF, который завершился массовой дракой.

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