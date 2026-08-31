Пётр Ян рассказал о перестрелке после матча открытия ЧМ по футболу в Мексике

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал, как во время поездки в Мексику на открытие чемпионата мира по футболу попал в перестрелку.

«Летали в Мексику на открытие чемпионата мира по футболу. Нас возили на «Кадиллаке», охрану прицепили вооружённую. Мы вышли с матча и попали в перестрелку. Полиция приехала, наверное, человек 150, с щитами. Была стрельба с местными, закидывали коктейлями [Молотова].

Всё это происходило от нас в 150 метрах, мы были в шоке. Нас водили по дворам, мы не могли выйти оттуда, находили 20 тысяч шагов. Часа два, наверное, не могли выйти из-за стрельбы», — сказал Ян в шоу «Прокат» для YouTube-канала KICKDOWN.