15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян рассказал о перестрелке после матча открытия ЧМ по футболу в Мексике

Пётр Ян рассказал о перестрелке после матча открытия ЧМ по футболу в Мексике
Комментарии

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал, как во время поездки в Мексику на открытие чемпионата мира по футболу попал в перестрелку.

«Летали в Мексику на открытие чемпионата мира по футболу. Нас возили на «Кадиллаке», охрану прицепили вооружённую. Мы вышли с матча и попали в перестрелку. Полиция приехала, наверное, человек 150, с щитами. Была стрельба с местными, закидывали коктейлями [Молотова].

Всё это происходило от нас в 150 метрах, мы были в шоке. Нас водили по дворам, мы не могли выйти оттуда, находили 20 тысяч шагов. Часа два, наверное, не могли выйти из-за стрельбы», — сказал Ян в шоу «Прокат» для YouTube-канала KICKDOWN.

Читать далее:
«Таких 250 в мире». Пётр Ян рассказал, как продал машину Усману Нурмагомедову
Комментарии