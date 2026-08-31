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Ян: после первого поединка Двалишвили сильно поверил в себя. Второй бой обнулил историю

Ян: после первого поединка Двалишвили сильно поверил в себя. Второй бой обнулил историю
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Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился ожиданиями от третьего боя с экс-чемпионом организации Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби, отметив, что их противостояние «обнулилось» после его победы во втором поединке.

«Думаю, после первого нашего поединка, когда Мераб одержал победу по определённым причинам, он в себя очень сильно поверил, шумел. Понимал, почему это [поражение] произошло.

Второй бой обнулил нашу историю. Третий, уверен, будет ещё более ответственным, серьёзным, интересным, так как нет никакой недооценки друг у друга. Все будут на максимальной ответственности. Хочу, чтобы третий поединок состоялся на территории с безвизовым режимом (эпизод с Петром записывался до объявления турнира UFC 333, который состоится в Абу-Даби. Визы для россиян в ОАЭ не требуются. — Прим. «Чемпионата»), чтобы могли приехать все: друзья, команда. Сложно драться в США, когда проблемы с визой, со временем, спарринг-партнёрами и тренерами. У кого нет визы — тугая история там», — сказал Ян в эпизоде шоу «Прокат» для YouTube-канала KICKDOWN.

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