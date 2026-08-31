Габил Мамедов: бой с Садуулы поможет проверить, что я собой представляю после простоя

Чемпион Европы – 2024, финалист чемпионата Европы – 2017 и Европейских игр – 2019, пятикратный чемпион России Габил Мамедов (1-0) поделился ожиданиями от боя с казахстанцем Дастаном Садуулы (12-4, КО 12), который состоится 13 сентября в Оренбурге.

«Боксировать в Оренбурге, в родном городе, при своих зрителях — это очень круто. Что касается волнения, переживаний — с ними мы уже справились, с опытом это проходит. Каждый раз выступать в Оренбурге для меня большое удовольствие. А важность боя в том, чтобы проверить, в каком я сейчас психологическом и физическом состоянии, что я представляю собой после длительного простоя. Планов не строю, будем смотреть, как выступлю в сентябре. На чемпионате России не планировал выступать. Сейчас нужно провести бой, а потом уже всей командой думать, как жить дальше и что делать», — приводит слова Мамедова пресс-служба Федерации бокса России.

В активе Мамедова один профессиональный бой — в январе 2022 года россиянин завоевал пояс EBP. В 2026 году Мамедов стал вторым на Кубке России. Садуулы в двух последних боях боксировал с россиянами Алексеем Мазуром и Тамерланом Оздоевым.

Возглавит турнир 13 сентября бой уроженки Оренбурга Екатерины Сычёвой (1-0), которая оспорит пояс WBA Asia во втором легчайшем весе с Сарой Алекс (8-2) из Танзании.