Абдулвахабов дебютирует в полусреднем весе против экс-соперника Хабиба и Махачева

Бывший чемпион ACA в лёгком весе россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов проведёт поединок против бразильского бойца MMA Глейсона Тибау. Бой в полусредней весовой категории состоится 4 октября в Грозном в рамках турнира ACA 208.

В активе Абдулвахабова, возглавляющего рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории (P4P), 22 победы и два поражения. В апреле текущего года спортсмен освободил чемпионский пояс в лёгком весе, чтобы не драться со своим одноклубником Даудом Шайхаевым, и принял решение подняться в более тяжёлый дивизион. В своем последнем поединке в июле прошлого года российский боец одержал победу нокаутом над соотечественником Али Баговым.

На счету Тибау, ранее выступавшего в UFC, 40 побед и 19 поражений. Бразилец идёт на серии из трёх побед, а по ходу карьеры встречался с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

Главным событием турнира ACA 208 станет титульный бой в лёгком весе между действующим чемпионом Даудом Шайхаевым и Бибертом Туменовым.