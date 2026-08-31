Пётр Ян рассказал, что помогло ему добиться успеха в спорте

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поделился мыслями о том, что помогло ему добиться успеха в спорте, и рассказал о своём подходе к ошибкам.

Ведущий шоу Илья. Причина твоего успеха — талант или жёсткая дисциплина?

Пётр. Безусловно, это дисциплина. Что-то нас отличает от многих мальчишек, если проводить хронологию каких-то событий. Помню себя со школы, второй-третий класс… Я всегда отличался.

Илья. Какие у тебя были сильные стороны?

Пётр. Физическая составляющая, быстрота принятия решений. Ты не задумывался, ты действовал.

Илья. Если ошибался, не сильно отбрасывало назад?

Пётр. Это был опыт, который ты в моменте мог анализировать и понимать, что в следующий раз так делать не нужно, — сказал Ян в эпизоде шоу «Прокат» для YouTube-канала KICKDOWN.