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Чемпион UFC Пётр Ян: в шестом классе у меня была мини-автомойка

Чемпион UFC Пётр Ян: в шестом классе у меня была мини-автомойка
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Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал о периоде в начале карьеры, когда не было постоянного дохода, и вспомнил, как подрабатывал в охране, сдавал металл и даже открыл мини-автомойку в шестом классе.

Ведущий шоу Илья. Самое сложное время, когда тренируешься и у тебя нет постоянного дохода.

Пётр. Через это все проходят на начальном этапе становления, что закаляет нас. Я подрабатывал в охране, затем собирали и сдавали металл. У меня даже мини-автомойка была в шестом классе. Было небольшое озерцо рядом с гаражом, туда подключили электрический насос. Вывеску я сделал, что автомойка. Это был шестой класс, одноклассники помогали мыть машины. Люди приезжали, оставляли машины с ключами. Очередь бывала по 10-12 машин. Так иногда лето проходило, — сказал Ян в эпизоде шоу «Прокат» для YouTube-канала KICKDOWN.

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