Умар Нурмагомедов сообщил, что вернулся в зал после поражения от Сонг Ядонга

Боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов, потерпевший поражение нокаутом от Сонг Ядонга в главном бою UFC Fight Night 286, заявил, что не собирается унывать и уже вернулся в зал.

«Оставайся сильным и благодарным богу. Всегда. Нет в планах унывать и уходить в себя. Встал, встряхнул с себя пыль. Вернулся в зал и работаю дальше. Посмотрите на беду, постигшую Газу. Даже они не унывают и держатся крепышом. Куда нам живым, здоровым жаловаться. Альхамдулиллах», — написал Умар в социальной сети.

В субботу, 29 августа, на турнире в Шанхае Умар Нурмагомедов проиграл Сонг Ядонгу нокаутом во втором раунде. Для россиянина это поражение стало вторым в карьере при 20 победах.