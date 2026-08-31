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Умар Нурмагомедов сообщил, что вернулся в зал после поражения от Сонг Ядонга

Умар Нурмагомедов сообщил, что вернулся в зал после поражения от Сонг Ядонга
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Боец UFC россиянин Умар Нурмагомедов, потерпевший поражение нокаутом от Сонг Ядонга в главном бою UFC Fight Night 286, заявил, что не собирается унывать и уже вернулся в зал.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Оставайся сильным и благодарным богу. Всегда. Нет в планах унывать и уходить в себя. Встал, встряхнул с себя пыль. Вернулся в зал и работаю дальше. Посмотрите на беду, постигшую Газу. Даже они не унывают и держатся крепышом. Куда нам живым, здоровым жаловаться. Альхамдулиллах», — написал Умар в социальной сети.

В субботу, 29 августа, на турнире в Шанхае Умар Нурмагомедов проиграл Сонг Ядонгу нокаутом во втором раунде. Для россиянина это поражение стало вторым в карьере при 20 победах.

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