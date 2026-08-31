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Кай Асакура — о переходе в легчайший вес: у меня больше силы и скорости

Кай Асакура — о переходе в легчайший вес: у меня больше силы и скорости
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Японский боец Кай Асакура после победы нокаутом над Цилэном Аожи на UFC Fight Night 286 в Шанхае заявил, что чувствует себя увереннее в легчайшем весе, и отметил, что у него прибавилось силы и скорости.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Цилэн Аожи — Кай Асакура (W)
29 августа 2026, суббота. 14:40 МСК
Кай Асакура
Окончено
KO
Цилэн Аожи

«Мне кажется, в легчайшем весе я могу показать максимум и выступать лучше всего. У меня больше силы и больше скорости, поэтому чувствую, что могу драться увереннее, чем в наилегчайшем весе.

Он [Аожи] отходил назад и пытался контратаковать справа, так что я немного сократил дистанцию. Он делал упор на удары по корпусу, поэтому я добавил удар ногой в голову. Я всегда думаю о болельщиках и о том, как порадовать их. Думаю, этой победой и прошлой мне это удалось», — приводит слова Асакуры издание MMAJunkie.

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