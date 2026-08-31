Пётр Ян рассказал, как пришёл в ММА и подписал контракт с АСA

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал, как пришёл в смешанные единоборства и подписал контракт с ACA.

«Это был год 2013-й, когда в России пошла эра смешанных единоборств. Стали создаваться федерации, проводиться турниры. Не сказать, что в боксе у меня всё получалось, но хотелось нового. Спонтанно пришёл в эту историю, оказалось, что моё.

В 2015 году подписал контракт с АСB (ныне АСА. — Прим. «Чемпионата»). Она была серьёзной организацией в Европе: серьёзные поединки, призовые, гонорары начали выплачивать. Подписали туда очень много бойцов. Там выступал почти два с половиной года. Выиграл пояс, защитил. После начались переговоры с UFC. В 2018-м попал в эту организацию», — сказал Ян в эпизоде шоу «Прокат» для YouTube-канала KICKDOWN.