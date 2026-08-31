Пратес предположил, что сможет нокаутировать Махачева в четвёртом или пятом раунде

Бразильский боец в полусреднем весе Карлос Пратес заявил, что уверен в своей победе над чемпионом Исламом Махачевым, сравнив возможный предстоящий поединок с боем Андерсона Силвы и Чейла Соннена.

«Посмотрите на его [Силвы] бой с Чейлом Сонненом: в первом раунде Чейл занял позицию сверху и вышел на маунт. А во втором Силва вышел и нокаутировал его. Думаю, со мной произойдёт примерно то же самое. Начну с того, что меня будут жёстко избивать, а как только мне впервые удастся подняться и начать наносить ему урон, я нокаутирую его [Махачева] где-то в четвёртом или пятом раунде», — приводит слова Пратеса издание MMA Fighting.