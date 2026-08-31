Арман Царукян рассказал, почему согласился на бой с Маурисио Руффи после замены соперника

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал, что начал тренировочный лагерь для боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но после замены соперника согласился встретиться с Маурисио Руффи на UFC 331.

«Я сказал «да» на бой против Оливейры и начал свой тренировочный лагерь в Румынии. Это был поединок за статус претендента №1. Пять раундов. Затем умер друг Чарльза Оливейры, и мне сказали: «Мы ищем нового соперника». Тогда появился Руффи, и я снова сказал «да».

Я уже находился в тренировочном лагере, а в этом году ещё не дрался, поэтому мне нужен был бой. Я подумал, что это хороший вариант для меня, и принял поединок. Я сказал, что после него точно буду драться за титул, и это подтвердили», — сказал Царукян в подкасте Deep Water от UFC.