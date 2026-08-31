Хавьер Мендес — о нокауте Умара Нурмагомедова: у меня просто отвисла челюсть, я был в шоке

Тренер американского зала American Kickboxing Academy (AKA) Хавьер Мендес признался, что был в шоке, увидев нокаут Умара Нурмагомедова в бою с Сонг Ядонгом на UFC Fight Night 286 в Шанхае.

«Если честно, всё произошло настолько быстро, что в тот момент у меня просто отвисла челюсть. Я подумал: «Какого чёрта произошло?» Я сам был в шоке, потому что очень сильно его люблю.

Знаете, когда тебе действительно дорог человек, а потом происходит такое поражение, это причиняет ещё бо́льшую боль. Я говорил себе: «Надо было быть рядом с ним». Но нет, нет. Он был в очень хороших руках. Просто произошло то, что иногда случается.

Сонг изначально собирался выбросить именно этот апперкот. Умар допустил ошибку, когда пошёл в проход и сместил голову с центральной линии. Сонг попал ему прямо в область виска. А если тебя ловят точно туда, то ты моментально выключаешься», — сказал Мендес в интервью для Submission Radio.