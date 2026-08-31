Боец BKFC Кензи Моррисон собрал $ 30 000 на лечение рака желудка четвёртой стадии

Боец Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Кензи Моррисон, сын бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Томми Моррисона, собрал более $ 30 000 на лечение после того, как у него диагностировали рак желудка четвёртой стадии.

«Если вы знаете мою историю, то знаете, что я всю жизнь провёл на боксёрском ринге. Будучи профессиональным тяжеловесом и сыном Томми Моррисона, я встречался с невероятно сильными соперниками. Я всегда гордился своей стойкостью, силой и характером. Я привык не отступать и самостоятельно справляться со своими битвами. Но сегодня, в 36 лет, я столкнулся с соперником, которого не могу победить в одиночку.

За последний месяц у меня начались сильные боли в животе и спине. После серии обследований и анализов мы с семьёй получили ужасную новость: у меня диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами в позвоночник. Мои врачи делают всё возможное как можно быстрее, но, чтобы получить максимальные шансы на выживание, моя цель — перевестись в специализированный онкологический центр в Техасе или Чикаго.

Мне нелегко просить о помощи, однако сейчас речь идёт не только о моей жизни — речь идёт о моей семье. Я муж и отец, и моя семья значит для меня всё. Она даёт мне силы бороться, но одновременно сталкивается с внезапным и огромным бременем медицинских счетов, расходов на лечение у специалистов за пределами нашего штата и реальностью, что, пока я нахожусь на больничной койке, не могу обеспечивать своих близких.

Я никогда в жизни не отступал от боя и не собираюсь начинать сейчас. Но чтобы победить в этой битве, мне нужна ваша поддержка. Вот как вы можете помочь мне и моей семье. Пожертвование: важен каждый доллар. Все собранные средства пойдут непосредственно на операции, специализированное лечение рака, расходы на перевод в другой медицинский центр и обеспечение семьи жильём. Распространение: пожалуйста, поделитесь этой страницей с друзьями, представителями боксёрского сообщества и всеми, кто готов поддержать нас. Молитвы: физическая борьба тяжела, но психологическая — не менее сложна. Ваши молитвы, слова поддержки, позитивная энергия и сообщения помогают мне сохранять силы.

Сейчас я вступаю в самый большой бой в своей жизни, однако с вашей поддержкой я знаю, что смогу пройти его до конца. От всего сердца благодарю вас за вашу щедрость и за то, что вы сражаетесь вместе со мной», — написал Моррисон на своей странице GoFundMe.

Моррисон поставил цель собрать $ 50 000 на лечение в специализированном онкологическом центре. За девять дней 202 человека пожертвовали более $ 30 000.

Кензи Моррисон — профессиональный боксёр с рекордом 22-1-2. В июне 2025 года он