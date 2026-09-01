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Гловер Тейшейра рассказал, почему Алекс Перейра редко говорит по-английски на публике

Гловер Тейшейра рассказал, почему Алекс Перейра редко говорит по-английски на публике
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Гловер Тейшейра рассказал, что экс-чемпион в среднем и полутяжёлом весе Алекс Перейра владеет английским языком, но предпочитает не говорить на нём публично из-за стеснительности.

Джонсон. Если говорить об английском Алекса, он ведь уже довольно давно живёт в Америке. Мы не так часто его слышим. Он вообще учит английский?

Тейшейра. Да, конечно, учит английский. Он уже может говорить. Моя жена американка, она разговаривает с ним, и как-то сказала ему: «О, у тебя очень хороший английский». Просто сам Алекс не очень любит на нём говорить. Бо́льшую часть времени он находится со мной, Плинио [Крузом, тренером] или ещё с кем-то, кто лучше говорит по-английски. Поэтому он обычно предпочитает, чтобы говорили за него. Однако если вы останетесь с ним один на один, то вполне сможете поговорить с Алексом, — сказал Тейшейра в интервью Деметриусу Джонсу.

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