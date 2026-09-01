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Шон О'Мэлли по-новому оценил победу над Сонг Ядонгом после нокаута Умара Нурмагомедова

Шон О'Мэлли по-новому оценил победу над Сонг Ядонгом после нокаута Умара Нурмагомедова
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли признался, что спустя несколько месяцев после поединка с китайским бойцом Сонг Ядонгом стал выше оценивать собственное выступление. По словам О'Мэлли, сразу после боя он был слишком критичен к себе, однако при повторном просмотре увидел убедительную победу над одним из опаснейших соперников дивизиона.

Шон. Я помню, что после моего боя с Сонгом люди говорили: «Ой, ну и бой был…» А сейчас, мне кажется, можно посмотреть на тот поединок и сказать: «Окей, это было чертовски крутое выступление». Сонг — очень опасный парень. Я это прекрасно знал ещё до боя. Просто обычные зрители… ну, они знают, что Сонг опасен. Посмотрите на его серию нокаутов.

Тим Уэлш, тренер О'Мэлли. Кто-нибудь вообще когда-нибудь его разгромил?

Шон. Мне кажется, я победил его наиболее убедительно, однако даже этот бой всё равно получился близким. И да, я недавно пересматривал тот поединок. Посмотрел его перед боем с Умаром, буквально на прошлой неделе. И я такой: «Блин…» Когда смотришь на свои бои с другой точки зрения, многое меняется. Сразу после поединка я пересматриваю его и гораздо строже к себе отношусь. А потом проходит несколько месяцев, я снова смотрю и думаю: «Чёрт, да это было отличное выступление. Хороший бой. Убедительная победа».

Я ведь подходил к этому бою после двух поражений, и мне дали Сонг Ядонга. А потом он продолжил выступать на таком уровне. Люди ещё говорили: «О, эта победа со временем будет выглядеть всё лучше». А я такой: «Ну, прошло всего пять месяцев. Не так уж много времени», — сказал О'Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

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