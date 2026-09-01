15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Меня приглашает Путин». Экс-претендент на титул UFC Соннен анонсировал приезд в Россию

«Меня приглашает Путин». Экс-претендент на титул UFC Соннен анонсировал приезд в Россию
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик, американец Чейл Соннен анонсировал приезд в Россию.

«На следующей неделе я еду в Россию. Я хочу быть благоразумным, действительно хочу быть благоразумным. Но нет, меня приглашает Путин. Нас принимает непосредственно правительство. Я еду на соревнования по борьбе.

В некоторых частях мира к борцам относятся совершенно иначе. Иран — один из таких примеров. Россия — тоже. Правительство принимает в этом участие. Так что нет, думаю, всё будет в порядке», — приводит слова Соннена Sportskeeda со ссылкой на подкаст The Matan Show.

Напомним, ранее Соннен объявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США на выборах в 2028 году.

Материалы по теме
Соннен — о подходе Волкановски и Махачева к боям: правильно ли Ислам выстраивает карьеру?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android