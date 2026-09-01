Сонг Ядонг впервые высказался о стычке с Усманом Нурмагомедовым после нокаута Умара

Китайский боец UFC Сонг Ядонг прокомментировал столкновение с Усманом Нурмагомедовым после победы над его братом Умаром на турнире UFC в Шанхае.

«Если посмотреть замедленную запись, кажется, что он разворачивается, чтобы выбросить локоть или что-то в этом роде. Но на самом деле я понимаю его, потому что они братья. В интернете писали, что он хотел намеренно напасть на меня. Но он просто подумал, что я собираюсь пойти на него. Он пошёл проверить своего брата, а затем внезапно кто-то бежит прямо на тебя — ты определённо отреагируешь таким образом», — сказал Ядонг в видео на канале Home of Fight в Х.

После нокаута Умара Усман перепрыгнул через ограждение и вошёл в октагон, чтобы проверить состояние брата. В этот момент он столкнулся с праздновавшим победу Ядонгом. Позже Усман также заявил, что не намеревался причинить китайцу вред.

Напомним, Ядонг нокаутировал Нурмагомедова во втором раунде.