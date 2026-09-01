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Ядонг: могу нокаутировать Петра Яна в реванше

Ядонг: могу нокаутировать Петра Яна в реванше
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Китайский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Сонг Ядонг заявил о готовности провести реванш с двукратным чемпионом дивизиона россиянином Петром Яном.

«Я бы хотел провести реванш с Петром. Когда мы дрались два года назад, я был слишком молод, слишком нетерпелив. Как по мне, я уступил совсем немного тогда. Я способен победить Петра, считаю, что могу нокаутировать его в реванше», — приводит слова Ядонга пресс-служба UFC.

Напомним, поединок Ядонга и Яна состоялся в марте 2024 года на турнире UFC 299 и завершился победой россиянина единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

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