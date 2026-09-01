Чемпион ACA: по достижениям Махачева уже можно ставить выше Хабиба

Обладатель титула ACA россиянин Алихан Вахаев высказался о достижениях чемпиона UFC в двух весовых категориях соотечественника Ислама Махачева.

«На данный момент Махачева можно поставить выше Хабиба. У него два пояса в двух дивизионах. Единственное, у него есть в пассиве поражение. Но по достижениям Ислама уже можно ставить выше Нурмагомедова», — приводит слова Вахаева издание «Сила спорта».

Исламу Махачеву 34 года. Уроженец Дагестана становился чемпионом России и мира по боевому самбо, с 2010 года выступает по правилам MMA. Дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе.